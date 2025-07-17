FT: Казахстан получил больше всех инвестиций от китайского проекта «Один пояс»

Стоимость новых инвестиционных и строительных контрактов китайских компаний в странах, входящих в инициативу «Один пояс, один путь» (Belt and Road Initiative, BRI), достигла рекорда. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на исследование австралийского Griffith University и китайского Green Finance & Development Center. Больше всего инвестиций пришлось на Казахстан.

По данным экспертов, общая стоимость сделок и инвестиций в рамках «Один пояс, один путь» уже превысила $1,3 трлн. Эта сумма включает контракты в сфере строительства на $775 млрд и нефинансовые инвестиции на $533 млрд. За первые полгода 2025 года вложения в проект составили $124 млрд, было заключено 176 сделок (инвестиции за весь 2024 год составили $122 млрд).

Казахстан в 2025 году получил наибольшую сумму инвестиций среди всех партнеров BRI — $23 млрд. По регионам общая стоимость инвестиционных и строительных контрактов оказалась самой высокой в Африке ($39 млрд) и Центральной Азии ($25 млрд).

Инициатива Китая «Один пояс — один путь» представляет собой стратегию по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Ее в сентябре 2013 года представил глава КНР Си Цзиньпин. К инициативе подключились более 150 стран. По данным Международного валютного фонда, активы Китая за границей в 2018–2023 годы увеличились более чем на 50%. Для сравнения, для США рост составил всего 21%, отметила FT.