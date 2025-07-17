В Саратове потребовали устранить нарушения при содержании дома на Московской

Комитет по ЖКХ потребовал от управляющей компании устранить нарушения при содержании и обслуживании многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 13 в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе внеплановой проверки по обращению граждан инспекторы комитета по ЖКХ выявили серьезные нарушения при содержании и обслуживании указанного дома. Речь идет о разгерметизации системы водоотведения в подъезде, непроведении уборки мест общего пользования. Также выяснилось, что в местах общего пользования, подвалах и технических подпольях не обеспечивается дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых.

Комитет по ЖКХ указал на безответственность к состоянию общего имущества со стороны управляющей компании. Ей предписано устранить обнаруженные нарушения до 5 августа 2025 года.

Павел Фролов