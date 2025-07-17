Муниципалитетам Кузбасса увеличили субсидии на охрану природы

Правительство Кемеровской области заметно увеличило размер субсидий муниципалитетам из регионального бюджета на природоохранные мероприятия в 2025-2027 годах. Это следует из постановления правительства от 15 июля, вносящего изменения в распределение средств, утвержденное аналогичным документом в апреле этого года.

В апрельском постановлении речь шла о выделении в общей сложности за три года 289,8 млн руб., в том числе 187,4 млн руб. в 2025 году. В постановлении от 15 июля — 582,1 млн руб. (416 млн руб. — в 2025-м).

При этом в перечень муниципалитетов по сравнению с первоначальным вариантом вошли еще шесть территорий. В их числе Гурьевский, Крапивинский, Мариинский, Тяжинский и Яшкинский муниципальные округа, а также Мысковский городской округ.

Наибольший объем субсидий 2025 года новой редакцией документа предусмотрен для Кемеровского городского округа (129,2 млн руб.). 79,8 млн руб. придется на Новокузнецкий городской округ.

Валерий Лавский