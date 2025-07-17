С пермского пароходчика взыскали долг за поставки тепла

Вчера Арбитражный суд Пермского края выдал исполнительный лист «Т Плюс» на взыскание долга с ИП Михаил Антонов. В июне поставщик тепла в Перми взыскал с бизнесмена свыше 66 тыс. руб. за поставленную тепловую энергию. Из них 55 тыс. руб.— это неоплата тепла почти за год (с апреля 2024 года по март 2025-го) и 11 тыс. неустойка. Предприниматель не стал обжаловать это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Антонов.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Михаил Антонов.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Михаил Антонов — крупный в Перми бизнесмен, владеет Камским речным пароходством, а также рядом компаний, связанных с речными перевозками, АО «Чайковский порт» и базой флота в Заозерье.