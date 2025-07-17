Самарское УФАС оштрафовало заместителя директора «СВГК»

Самарское УФАС обнаружило нарушение со стороны заместителя директора по перспективному развитию «Средневолжской газовой компании» в процессе подключения газа. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Волжского района направила в УФАС постановление, подтверждающее, что были нарушены правила подключения к газовым сетям. Должностное лицо не выполнило необходимые работы по подключению домовладения в селе Спиридоновка в установленный срок.

По договору подключение должно было быть завершено до 18 мая 2025 года. Однако на момент проверки подключение так и не было выполнено.

В связи с этим заместитель директора был привлечен к ответственности и оштрафован на сумму 40 тыс. руб.

Алексей Алексеев