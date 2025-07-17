Владимир Путин открыл участок трассы Дюртюли — Ачит

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил движение по участку Дюртюли — Ачит скоростной трассы М-12 «Восток». В церемонии открытия участка принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Четырехполосный скоростной участок протяженностью более 275 км проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Он находится в управлении госкомпании «Автодор». Трасса выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, сократит время в пути и свяжет крупные региональные центры.

Владимир Путин отметил, что на всем протяжении трассы организовано «скоростное, бесшовное движение без единого светофора», благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза.

По словам президента, после запуска трассы Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан, Башкирия и Пермский край повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут комплексно осваивать территории, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места. В будущем трассу продлят до Тюмени и свяжут с обновленной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока.

Наталья Балыкова