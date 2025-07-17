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В Курултае Башкирии объяснили инициативу о снижении возраста ответственности за наркопреступления

Председатель Курултая Константин Толкачев прокомментировал инициативу о снижении возраста уголовной ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 16 до 14 лет. Ранее парламент Башкирии направил в Совет законодателей проект федерального закона о внесении изменения в ст. 20 УК РФ для предварительного рассмотрения.

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Спикер Курултая заявил, что внесение законопроекта объясняется тревожной динамикой в сфере оборота наркотиков: общее число преступлений в этой сфере, совершенных несовершеннолетними, за год выросло более чем в шесть раз.

Господин Толкачев отметил, что законопроект разработан как механизм «защиты подростков от роковых ошибок и как правовой барьер между ребенком и наркопреступностью».

Майя Иванова