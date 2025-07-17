Жителя Зеленодольска госпитализировали после пожара

Жителя Зеленодольска доставили в больницу после пожара. Мужчина отравился продуктами горения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло в корпусе № 1 д. № 14 на ул. Заикина. Жильцы заметили дым, выходящий из-под входной двери однокомнатной квартиры на третьем этаже. Спасатели помогли выбраться 49-летнему хозяину квартиры и ликвидировали горение вещей и мебели на кухне на площади 6 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования. В очаге пожара обнаружили медные электрические провода с признаками аварийного режима работы электросети.

Диана Соловьёва