Бывший гендиректор «Метафракса» завершил работу на предприятии

Бывший руководитель «Метафракса», заслуженный химик РФ, почетный гражданин города Губахи Владимир Даут покинул должность советника генерального директора АО «Метафракс Кемикалс», завершив тем самым свою карьеру на предприятии. Об этом сообщает Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Даут

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Даут

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Даут начал работать на Губахинском химическом заводе машинистом после окончания технического училища в 1969 году. Окончив Пермский политехнический институт, продолжил работу на предприятии инженером. В 1985 году был назначен главным инженером, а после реорганизации предприятия — техническим директором ОАО «Метафракс». С 2002-го по апрель 2023 года занимал должность гендиректора АО «Метафракс Кемикалс», позже став советником нового руководителя предприятия.

Неоднократно избирался депутатом Земского собрания Губахинского района и Законодательного собрания Пермского края.