Под Астраханью прокуратура добилась организации места для купания

В городе Нариманов Наримановского района Астраханской области организовали место для купания после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в городе Нариманов нет оборудованных мест для купания. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилось с иском в Наримановский районный суд.

В итоге муниципалитет организовал лабораторные исследования песка и воды пляжа, исследование дна реки водолазами. Было получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта и его дна санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения отдыха. Затем в городе открылся пляж.

Павел Фролов