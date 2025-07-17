В Уфе из-за велогонки закроют проезд и две улицы

В Уфе из-за проведения Международной велогонки «Тур России» планируются дорожные перекрытия, сообщили в пресс-службе мэрии. 19 июля с 5:30 до 15:00 перекроют проезд от улицы Комарова до спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», улицу Комарова — от проезда до «Биатлона» до проезда вдоль парка Победы, проходящего от Западной улицы до Комарова и Первомайскую улицу от Комарова до Кольцевой улицы. Во время ограничений изменится схема движения общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Велогонка стартовала в Удмуртии 12 июля. Лучших спортсменов наградят в Уфе 19 июля в 13:00. В соревнованиях участвуют гонщики из 18 российских регионов, а также из Белоруссии и Казахстана. Общая протяженность маршрута в этом году составит 917 км .

Венера Хисамова