В Челябинске с начала года 58 велосипедистов пострадали в ДТП

С начала года в Челябинске произошло 91 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. В результате травмировались 58 человек, в том числе 17 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Последнее ДТП с велосипедистом произошло около 18 часов 16 июля около рядом с домом №30Б по Свердловскому проспекту. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo при смещении вправо в пределах полосы совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении по проезжей части. В результате ДТП был ранен 25-летний горожанин.