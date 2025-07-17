Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух слесарей в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту гибели работников ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков. Как только проверка завершится, специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Напомним, накануне, 16 июля, в канализационном люке на ул. Льговской Волгограда нашли тела двух слесарей аварийно-восстановительных бригад. По предварительным данным, они могли отравиться токсичными газами.

Павел Фролов