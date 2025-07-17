Сотрудники Управления Росгвардии Татарстана задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росгвардейцы задержали судимого татарстанца за кражу в гипермаркете

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Росгвардейцы задержали судимого татарстанца за кражу в гипермаркете

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Вечером росгвардейцам поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на пр. Х. Ямашева. Охранник магазина рассказал прибывшим сотрудникам ведомства, что заметил, как один из посетителей забрал с витрины куртку, косметику и предметы бытовой химии. Татарстанец накинул куртку поверх одежды, а другие вещи спрятал. После этого подозреваемый покинул магазин.

35-летнего местного жителя оперативно задержали прямо в торговом зале и доставили в дежурную часть отдела полиции. В результате выяснилось, что фигурант уже был ранее судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Диана Соловьёва