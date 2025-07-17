У берегов Аляски произошла серия землетрясений

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в 7:30 мск у побережья Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 94 км от города Санд-Пойнт. Очаг располагался на глубине 35 км.

Накануне вечером в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,3. Национальная метеорологическая служба США тогда объявила об угрозе цунами, передает ABC News. Позже угроза была отменена. Сообщений о разрушениях не поступало. После этого подземного толчка последовала серия менее мощных афтершоков. Аналогичная ситуация наблюдалась сегодня утром после второго сильного землетрясения.