Спортсменка из Ульяновска выиграла Первенство Европы по боксу

Алина Фахуртдинова из Ульяновска выиграла Первенство Европы по боксу в Сербии, где выступали 164 спортсмена из разных стран. Турнир проходил в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В полуфинале Алина Фахуртдинова одержала победу над Ажной Халилович из Боснии и Герцеговины со счетом 5:0. В финале она встретилась с Анахит Харутинян из Армении и выиграла со счетом 4:1. Алина Фахуртдинова тренируется под руководством Сергея Жукова и Валентина Приказчикова.

Георгий Портнов