Хоккейная «Сибирь» заключила годовой контракт с канадским вратарем

Голкипер Луи Доминг займет место в воротах «Сибири» в сезоне 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Контракт с канадским вратарем подписан на один год, сообщил сайт новосибирского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Луи Домингу 33 года. В своей карьере он провел более 150 матчей в Национальной хоккейной лиге в общей сложности с 90,5% отраженных бросков. Голкипер выступал за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». Предыдущие два сезона он провел за «Хартфорд» в Американской хоккейной лиге.

Согласно сайту «Сибири», в команде еще два вратаря — Антон Красоткин и Дмитрий Лозебников.

Валерий Лавский