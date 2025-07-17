В Татарстане по итогам июня 2025 года объем кредитования наличными увеличился на 7% с 6,4 млрд до 7 млрд руб. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне татарстанцы получили кредиты наличными на 7 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В июне татарстанцы получили кредиты наличными на 7 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В июне в Татарстане также увеличилось число выдач кредитов наличными на 3%. Всего за месяц татарстанцы получили более 34,2 тыс. наличных кредитов. Средний чек одного такого займа составил 205 тыс. руб.

По объему кредитования наличными республика расположилась на шестом месте среди регионов России. Первые места заняли Москва (102,47 тыс. кредитов на 30,04 млрд руб.) и Московская область (86,50 тыс. кредитов на 20,32 млрд руб.). В топ-5 также попали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

В июне россиянам выдали 1,42 млн кредитов на 252,66 млрд руб. За год количество выдач сократилось на 53%, а объем — на 59%.

Диана Соловьёва