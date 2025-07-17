Суд наказал саратовца за незаконный вылов рыбы в Турковском районе

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении ранее судимого 59-летнего мужчины по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста (п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в апреле этого года фигурант выловил на водоеме близ села Чернавка Турковского района при помощи двух рыболовных сетей 22 особи различных видов рыбы. Ущерб оценили на сумму более 16 тыс. руб.

По решению суда фигурант получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также у мужчины конфисковали в доход государства лодку.

Павел Фролов