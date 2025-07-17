В Оренбурге выявлена крупная партия контрафактного спиртного из соседнего региона

В Оренбурге задержан местный житель, который незаконно продавал алкоголь без акцизных и специальных федеральных марок. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция выяснила, что 61-летний мужчина продавал спиртосодержащие напитки в гараже. Продукцию он закупал в другом регионе и перепродавал в пластиковых бутылках и канистрах.

Всего было изъято 170 канистр по 10 л, 138 канистр по 5 л, 50 флакончиков и 6 коробок, каждая с 4 бутылками по 5 л. Общая стоимость конфискованного товара составила около 320 тыс. руб.

Георгий Портнов