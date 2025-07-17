За оскорбление прокурора осужден житель Приангарья

Ангарский горсуд признал виновным 49-летнего жителя города Шелехова (Иркутская область) в оскорблении прокурора (ч. 1 ст. 297 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2023 года состоялось судебное заседание по исковому заявлению подсудимого к органам власти, включая Генпрокуратуру, Минфин РФ и Минюст РФ, «о признании действия, бездействия и решения незаконными». Во время судебного процесса, который проходил в режиме видео-конференц-связи, истец «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», допустил оскорбительные выражения в адрес представителя власти. В этот момент подсудимый находился в СИЗО №6.

С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил жителю Шелехова 320 часов обязательных работ с ограничением свободы на срок 11 месяцев и штраф 50 тыс. руб.

Осужденный вину не признал.

Михаил Кичанов