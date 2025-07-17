Театр-Театр прокомментировал иск прокуратуры к Борису Мильграму

Пермский академический Театр-Театр прокомментировал иск прокуратуры, которая требует через суд уволить художественного руководителя Бориса Мильграма. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в Театре-Театре, претензии надзорного ведомства действительно касаются ситуации, произошедшей в 2023 году. По данным прокуратуры, господин Мильграм не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным. Его супругой является дочь Бориса Мильграма Эва Мильграм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов

В пресс-службе театра пояснили, что тогда же краевым минкультуры было применено дисциплинарное взыскание в адрес руководителя учреждения. При этом театр предоставил недостающий пакет документов в минкультуры. «Получив отчет об исполнении своего предписания, прокуратура согласилась с министерством. Театру не известно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые минкультуры Пермского края», — пояснили в театре.