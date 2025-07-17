ЦБ: в Прикамье замедлился рост экономической активности

В мае — июне 2025 года в Пермском крае, как и в России в целом, замедлился рост экономической активности. Многие предприятия продолжали работать с максимальной загрузкой и, как и прежде, сообщали о нехватке персонала. Особенно острой оставалась потребность в работниках в сфере торговли, а также в медицине и фармацевтике. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Потребительская активность продолжила расти, но более сдержанными темпами, чем в предыдущие месяцы 2025 года. При этом продажи товаров длительного пользования, особенно тех, на которые необходимы заемные средства, продолжили снижаться. Вместе с тем наблюдался повышенный спрос, например, на медицинские услуги.

Высокие ставки продолжали сдерживать кредитование населения. В январе — мае 2025 года жители Пермского края значительно меньше брали новые кредиты, особенно ипотечные. В то же время оставался высоким прирост средств населения на банковских депозитах. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства продолжило снижаться, а вот крупный бизнес немного нарастил свою задолженность перед банками.

Годовая инфляция в Пермском крае повысилась и составила в июне 9,5% — после 9,3% в мае. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться.