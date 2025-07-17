Блогера из Самары обманули мошенники, обещавшие помочь с продвижением бренда одежды

В Самаре расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении местного блогера (ст. 159 УК РФ). Преступники пообещали 32-летней местной жительнице помочь с продвижением ее бренда одежды, но в итоге обманули ее. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Блогер написала заявление в полицию. Она рассказала силовикам, что занимается развитием собственного бренда одежды и активно ведет социальные сети. Ранее ей позвонил мужчина, который представился SMM-специалистом и предложил раскрутить ее бренд за 60 тыс. руб.

Потерпевшая согласилась и перевела деньги на указанный счет. Позже «специалист» сообщил, что для продвижения блога, у которого мало подписчиков, нужно доплатить еще 4 тыс. руб.

Блогер снова перевела деньги в надежде на увеличение подписчиков и заказов, но этого не произошло. Когда она попыталась связаться с SMM-специалистом, его номер оказался недоступным.

Георгий Портнов