ЦБ предупредил пермских бизнесменов о недопустимости манипулирования рынком

Центробанк установил факты нарушения законодательства физлицами Владимиром Матыциным и Олегом Касимовым, а также связанными с ними ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс». Как сообщает пресс-служба Центробанка, указанные лица занимались манипулированием рынком в нарушение закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Матыцин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Будучи участниками торгов на Мосбирже, они проводили согласованные операции на срочном и фондовом рынках. Эти операции касались фьючерсных контрактов на некоторые металлы, валюты, а также акций ВТБ, Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и ряда других компаний. Участники торгов выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с ними в период с минимальной разницей во времени.

«В большинстве случаев параметры встречных заявок имели идентичные значения цены и количества финансового инструмента. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из лиц иным контрагентом (не входящим в состав группы). Совершенные сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов (объема)»,— сообщает пресс-служба ЦБ. По итогам проверки Банк России направил предписания о недопустимости подобных действий в дальнейшем.

Владимир Матыцин считается одним из самых состоятельных и непубличных бизнесменов в регионе. Ему принадлежат несколько компаний, специализирующиеся на управлении АЗС, а также Чернушинский маслосыркомбинат и несколько сельхозпредприятий.