Компании в Удмуртии получат субсидию за компенсацию работникам ставки по ипотеке

Правительство Удмуртии будет предоставлять субсидии местным компаниям, компенсирующим приезжим из других регионов сотрудникам часть процентной ставки по ипотеке. Как сообщили в региональном минсоцполитики 16 июля, утвержден соответствующий механизм господдержки. На некоммерческие организации (НКО) мера не распространяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работодателю компенсируют не более 1/3 от затрат специалиста на оплату процентов по ипотеке. Площадь квартиры, которую сотрудник приобрел в кредит, должна превышать 33 кв. м. Возмещение касается только одного жилого помещения и действует не более 36 месяцев с момента заключения кредитного договора. Работник, в свою очередь, должен быть высококвалифицированным специалистом и соответствовать реестру профессиональных стандартов.

«Инициатива призвана возместить часть затрат работодателей, понесенных на компенсацию работникам части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, выданным на приобретение жилых помещений на первичном рынке труда на территории Удмуртии»,— говорится в сообщении. Цель программы — снизить финансовую нагрузку на специалистов и стимулировать их трудоустройство и проживание в Удмуртии.

Отбор на субсидирование проводит региональное минэкономики по ряду критериев. Работодатель должен сотрудничать с Республиканским центром занятости в проекте «Работай в Удмуртии» и заключить договор с работником, который переехал в республику специально для трудоустройства у него. Соискатель должен быть привлечен через платформу «Работа в России» или проект «Работай в Удмуртии». Специалист при этом обязуется проработать у работодателя не менее 36 месяцев со дня заключения соглашения о компенсации.