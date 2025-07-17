В Татарстане три часа действует режим беспилотной опасности

На территории Татарстана с 05:06 был введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Ранее руководитель Главного управления МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов сообщал, что данная мера вводится в случае обнаружения беспилотников, направляющихся в сторону региона. Росавиация пока не объявляла о закрытии аэропортов в Татарстане.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, ночью с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля над регионами России было уничтожено 122 БПЛА.

Диана Соловьёва