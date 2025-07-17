В Балакове иномарка насмерть сбила девочку, возбуждено уголовное дело

Прокуратура Балакова Саратовской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с погибшей девочкой. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 21:00 накануне, 16 июля, во дворе дома № 43 по ул. Титова в Балакове. Там водитель иномарки «Форд» при движении задним ходом совершил наезд на маленькую девочку.

Пострадавшую увезли в лечебное учреждение, где она скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Павел Фролов