В Копейске возбудили дело после наезда самокатчика на десятилетнего мальчика

По поручению руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда электросамокатчика на десятилетнего мальчика в Копейске, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации управления СК, 18-летний водитель самоката сбил школьника в Копейске. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска