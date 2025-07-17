Владимир Путин запустил производство на ММК за 6,5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в группу ММК) в Магнитогорске. Инвестиции в проект составили 6,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В новом цехе будут производить нестандартное оборудование тяжелого машиностроения с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование: мостовые краны специального назначения грузоподъемностью более 150 т, чугуно-, стале-, и шлаковозы грузоподъемностью до 500 т, корпуса и опорные кольца конвертеров, вращающиеся печи и размольные мельницы, кузова большегрузных самосвалов и прочее. Участок сможет изготавливать более 10,5 тыс. т продукции в год. Цех оснастили современным оборудованием, 40% из которого — отечественное. Наиболее прогрессивными установками являются два роботизированных сварочных комплекса. На участке на высоте 10 м также проложили экскурсионный маршрут, откуда можно наблюдать за всеми производственными процессами.

В запуске цеха приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

Виталина Ярховска