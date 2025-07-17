Губернатор Прикамья принял участие в открытии участка Дюртюли — Ачит автодороги М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение на участке Дюртюли — Ачит автодороги М-12 «Восток». Участок дороги проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. «Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Все эти субъекты Федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места»,— заявил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В церемонии открытия движения по видео-конференц-связи из Пермского края участвовал губернатор Дмитрий Махонин. «Прикамье получило дополнительные возможности для развития промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. За счет открытия новой трассы грузопоток увеличится на 10%, а транспортные расходы сократятся на 15%. В ближайшие годы экономический эффект для нашего региона может превысить 90 млрд руб. Также сокращено время пути до соседних регионов. Протяженность дороги до Уфы не сократилась по километрам, но проезд по ней займет на три часа меньше. Особая благодарность работникам, которые строили трассу. Среди них и опытные рабочие, и ребята-студенты, которые здесь проходили производственную практику»,— отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Участок Дюртюли — Ачит федеральной трассы М-12 «Восток» имеет протяженность 275,3 км. Маршрут проходит по территории Пермского края — по Октябрьскому и Чернушинскому округах. Длина участка — 92 км, он занимает почти треть всей трассы. Здесь построены две транспортные развязки для связи с существующей сетью местных дорог. Одна — на 180-м км трассы в районе п. Щучье Озеро (пересечение с дорогой Чернушка — Тюш — Явгильдино), вторая — на 215-м км трасы, между поселками Октябрьский и Сарс (пересечение с дорогой Голдыри — Орда — Октябрьский).

На участке, проходящем через Пермский край, за три года возведено 30 искусственных сооружений: 13 путепроводов, 10 экопереходов для животных тоннельного типа и семь мостов через реки Емашку, Быстрый Танып, Бизяр, Сарс, Атер, Тюй и Малую Сарану. Одной из особенностей новой магистрали стали биопереходы — специальные проколы в насыпи трассы для безопасного перехода животных под проезжей частью. Также вдоль дороги установлена сетка, препятствующая выходу животных на проезжую часть.

Напомним, о планах продления скоростной дороги от Казани до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года. Строительство этого дорожного объекта началось в декабре 2022 года. Сегодня это скоростная четырехполосная магистраль с максимальной скоростью 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта. Пропускная способность новой дороги на территории Прикамья составит от 14 тыс. до 16 тыс. машин в сутки. На всем участке трассы в Пермском крае будет работать автоматическая система управления дорожным движением: уже установлено 77 видеокамер, 92 знака и табло переменной информации, 30 детекторов транспорта и две метеостанции.

Новый участок дороги является платным. На ней уже сегодня работает система бесконтактной оплаты проезда «Свободный поток», который уже применяется на М-12 от Москвы до Казани, а также барьерная система со шлагбаумом. Тарификация разделена на три участка: Дюртюли — Бураево, Бураево — Октябрьский, Октябрьский — Ачит.