Новосибирский бизнес столкнулся с мошенничеством лже-ФСБшников

Управление ФСБ России по Новосибирской области выявило новую схему телефонного мошенничества.

Как рассказали в силовом ведомстве, руководство двух десятков организаций в Новосибирске получило сообщение в мессенджерах от имени ФСБ о якобы проводимых органами госбезопасности проверках. Кибермошенники требовали от руководителей номера телефонов сотрудников, которые якобы подозреваются в госизмене, а затем под угрозой утечки их персональных данных предлагали перевести средства на «безопасные счета».

Всего чекисты выявили факты рассылки свыше 220 поддельных документов от имени органов госбезопасности в 44 регионах страны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Михаил Кичанов