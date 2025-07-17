Директор ПНИ в Биробиджане использовал пациентов для строительства дачи

В Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат», который эксплуатировал подопечных на строительных работах в личных корыстных целях. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 3, ст. 286 УК), сообщила прокуратура региона.

Согласно материалам проведенной прокуратурой города проверки, в 2023—2024 годах директор привлекал подопечных интерната к строительству своего дачного дома, а также к работам по благоустройству. При этом ему было известно, что эти граждане признаны недееспособными и страдают психическими заболеваниями, что делает их неспособными осознавать характер и значение своих действий, подчеркивается в сообщении.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в Биробиджанский районный суд.

Дарья Балобанова, Биробиджан