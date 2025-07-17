Президент Колумбии заявил, что стране следует отказаться от партнерства с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что хочет, чтобы стране следует отказаться от глобального партнерства с НАТО. Об этом он сказал во время выступления на чрезвычайной конференции по ситуации в Газе в Боготе 15-16 июля.

По словам господина Петро, Колумбия должна присоединиться к иному военному альянсу, поскольку его страна не может поддерживать силы, которые «сбрасывают бомбы на детей». «Мы должны сказать Европе, что если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США …чтобы они перестали помогать нацистам»,— сказал президент Колумбии (цитата по ТАСС).

В мае 2018 года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве между НАТО и Колумбией. Тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подчеркивал, что страна не планирует вступать в НАТО или участвовать в военных операциях альянса. В мае 2022 года экс-президент США Джо Байден присвоил Колумбии статус ключевого союзника США вне рамок НАТО.