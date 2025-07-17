Россия ведет переговоры с Китаем и Индией о возобновлении работы в формате РИК

Россия обсуждает с Китаем и Индией восстановление сотрудничества в формате РИК (Россия – Индия – Китай). Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко газете «Известия».

«Эта тема у нас фигурирует в переговорах и с теми, и с другими. Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС»,— сказал господин Руденко.

Отсутствие определенной границы в Гималаях между Индией и Китаем на протяжении десятилетий вызывает напряженность. В мае 2020 года в районе Ладакха произошли столкновения между индийскими и китайскими военными, после чего обе стороны разместили в регионе около 50 тыс. военнослужащих, а также танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

В 2024 году Индия и Китай провели разведение войск в районах Депсанг и Демчок в Восточном Ладакхе. Это стало возможным после двусторонней встречи руководителей Индии и Китая — Нарендры Моди и Си Цзиньпина — 23 октября на саммите БРИКС в Казани.