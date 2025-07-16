Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поставках продукции для ВСУ

Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг информацию украинских СМИ о том, что компания поддерживает ВСУ поставками своей продукции. На распространившихся снимках запечатлены подделки, заявил представитель парфюмерного дома.

«Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта»,— заявил представитель «РИА Новости».

Сегодня в Госдуме призвали проверить бизнес Zielinski & Rozen. Депутат Андрей Луговой в своем Telegram-канале предположил, что компания «регулярно поставляет свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях» и попросил Госдуму удостовериться в правомерности бизнеса.