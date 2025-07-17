Weekend №22–2025

Не только труды Малевича, но и феномен успеха Ay Yola, а еще свет между музейными мирами и классик о классике, обиженные книгами прототипы и исчезающие в сериале слуги, вещный мир Ани Жёлудь и выставочная жизнь китайских солдат, духовно-нравственные ценности в хорроре, а также другие рассказы про новые фильмы и экспозиции, литературу и музыку, чтобы составить планы на выходные или отпуск.

Фото: предоставлено Галерея Heritage

Войска на глиняных ногах

Как нашли армию первого китайского императора и когда она придет в Москву

Полвека назад, 11 июля 1975 года, группа китайских археологов вскрыла в провинции Шэньси засыпанные грунтом траншеи, в которых находились шесть тысяч статуй древних воинов в доспехах в сопровождении боевых колесниц. Глиняные солдаты и командиры так называемой терракотовой армии оказались частью погребального комплекса первого императора Китая — Цинь Шихуанди (III век до нашей эры). Они стали одной из важнейших археологических находок прошлого столетия. В 2026 году ограниченный терракотовый контингент временно займет часть Исторического музея в Москве.

Фото: Getty Images

Искусство на обочине

Аня Жёлудь: бытовой экзистенциализм

Анна Желудковская родилась в 1981 году в Петербурге, полжизни прожила в Москве и Подмосковье, там же умерла 4 июня 2025-го. Но даже став звездой московской арт-сцены, она сохраняла петербургское влечение к маргинальности. Ее искусство без тени романтического презрения говорило об обыденной жизни как уделе человеческом. А ее собственная жизнь была попыткой справиться с болью, одиночеством и саморазрушением.

Фото: Аня Желудь

Ay Yola: больше чем хит

Накануне выхода новой песни «Ural Vasyaty» — все, что нужно знать о ее исполнителях

Четыре месяца назад трое башкир выпустили один сингл, и мир сдвинулся. По сей день СМИ, блогеры и меломаны обсуждают взлет птицы Хумай, силясь вычислить формулу ее успеха. Однако проект Ay Yola, подаривший ей жизнь,— не просто феномен, а сложный механизм, который не сработал бы по воле случая.

Фото: AY YOLA

«Шедевр остается шедевром, даже если вы о нем не знаете»

Кураторы и директор музея «Новый Иерусалим» — о выставке с музеем И.В. Савицкого

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» до 8 ноября открыта выставка советской живописи 1920–1930-х «Свет между мирами» — совместная с Музеем искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого (Нукус, Узбекистан). Там нет общих мест авангарда вроде супрематизма Казимира Малевича и композиций Василия Кандинского, зато есть новые для большинства зрителей шедевры хорошо забытого искусства советских модернистов. Директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко, кураторы выставки — Надежда Плунгян и Людмила Денисова рассказали о том, как показом двух музейных коллекций стремятся расширить угол зрения публики на искусство XX века.

Фото: Олеся Репкина

Униженные, оскорбленные и обиженные

Как писатели задевали близких своими произведениями

100 лет назад журнал «Россия» опубликовал фрагменты «Белой гвардии» Михаила Булгакова. Роман о жизни одной семьи во время Гражданской войны был встречен неоднозначно. Советская критика ругала автора за героизацию белогвардейцев, а эмигрантская — за недостаточную симпатию к ним. Однако задел текст не только критиков, но и сестру Булгакова. Впрочем, в истории литературы немало родных и близких писателей, расстроенных сходством с героями их книг.

Фото: E.H. Shephard

Не только Брейгель, не только Малевич

Актуальные выставки Москвы и Санкт-Петербурга

В Пушкинском музее показывают не только Брейгеля, в Русском — не только Малевича, в центре Москвы — не только сказки и моду.

Фото: Государственный Русский музей

Скандинавский антинуар

Вышел датский детективный сериал «Тайны по соседству»

Под личиной нуара тут прячется «кино морального беспокойства» в духе недавнего английского хита «Переходный возраст» — и исследует модную тему социального неравенства богатых хозяев и бедной прислуги.

Фото: Netflix

Поднимите мне рейтинг

Новинки про Гоголя и после Гоголя — чтобы читать, бояться и восхищаться

Как творил сам великий писатель, как работал над одним из его шедевров гениальный режиссер. Как продолжается его традиция в мировой литературе.

И стар и млад

Кинопремьеры недели

Что объединяет драмеди про семейные разборки, меланхоличное инди про хайкинг и хоррор о мстителе-инженере? Не поверите: духовно-нравственные ценности, проблемы отцов и детей, а также вопросы заботы о пожилых людях. Не обходится без радикальных решений.