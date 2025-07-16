Незвездный час

Еще один инвестор частного спортобъекта в Перми испытывает сложности. Банк ВТБ требует со строителя футбольного манежа в Перми — ООО «Звезда-2013» и его владельца 186 млн руб. С февраля этого года заемщик перестал обслуживать долг. Банк требует вернуть заем с процентами и обратить взыскание на имущество. Ранее из-за подорожания банковских ставок отказалось от строительства баскетбольного манежа в Перми ООО «Аэросфера». В краевом минспорте сообщили, что собственник объекта предпринимает меры для урегулирования ситуации, а объект работает в полном объеме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск ПАО «Банк ВТБ» к ООО «Звезда-2013» и предпринимателю Алексею Сыропятову зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 1 июля текущего года. Как следует из информации с сайта «Электронное правосудие», истец требует взыскать солидарно задолженность, проценты, пени по кредитным соглашениям, а также обратить взыскание на заложенное имущество. Сумма исковых требований составляет 186,5 млн руб. Третьим лицом по делу выступает АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».

ООО «Звезда-2013» зарегистрировано в 2018 году, основной вид деятельности компании — деятельность спортивных клубов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году доходы общества составили 295,242 млн руб., чистый убыток зафиксирован на уровне 5,216 млн руб. Директором общества является Даниил Жвакин, в качестве бенефициара указан ответчик по делу Алексей Сыропятов. С представителями компании по номеру, указанному на сайте, связаться не удалось. В пресс-службе Уральского отделения Банка ВТБ пояснили «Ъ-Прикамье», что пока не готовы комментировать настоящее судебное разбирательство.

В краевом минспорте сообщили «Ъ-Прикамье», что собственник объекта уведомил министерство о возникшей ситуации. «Со своей стороны он предпринимает меры для ее решения. Объект работает в полном объеме»,— пояснили в ведомстве.

По данным «Ъ-Прикамье», суть требований истца следующая. В 2023 году между банком ВТБ и ООО «Звезда-2013» было заключено соглашение, в рамках которого последнему была открыта кредитная линия на 17 млн руб. Деньги предоставлялись для целевого использования «ремонт, реконструкция, строительство основных средств». Ставка кредита составляла 14,5%, средства получатель должен был полностью вернуть до 1 марта 2030 года. Поручителями по договору стали Алексей Сыропятов и АО «Корпорация развития МСП Пермского края».

В рамках договоренностей с банком часть имущества ООО «Звезда-2013» была передана в залог. Всего стороны заключили несколько договоров об ипотеке. Речь идет о нежилом помещении площадью чуть больше 160 кв. м стоимостью 5,676 млн руб. по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м стоимостью 13,7 млн руб., а также о земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м стоимостью 10,95 млн руб. В конце 2023 года банк и ООО заключили новый договор ипотеки, стоимость заложенного имущества по которому превысила уже 78,2 млн руб. Речь идет о здании построенного многофунк­ционального спортивного центра стоимостью более 58,2 млн руб. и праве аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б, которое было оценено в 19,95 млн руб.

По данным 2ГИС, на ул. Ординской, 9, находится детский футбольный клуб «Звезда». На ул. Гайдара, 12б, располагается футбольный манеж, который был введен в эксплуатацию летом 2024 года. Объект строился с помощью механизма государственно-частного партнерства. Общая стоимость манежа составила 132 млн руб. Из них 31,6 млн руб. направил бюджет РФ, еще около 10 млн руб.— краевой бюджет. Остальные средства вкладывал инвестор — детский футбольный клуб «Звезда-2013». Спорткомплекс состоит из игрового зала для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол и зрительских трибун на 250 мест. В административно-бытовом корпусе размещены тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет, санузлы. На втором этаже оборудованы тренажерный зал и кафе, обустроена зона отдыха. Планировалось, что манеж станет центром развития мини-футбола, а также тренировочной и игровой базой гандбольной команды «Пермские медведи».

По данным истца, с февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. В суде банк требует взыскать сумму долга и проценты с ООО и господина Сыропятова солидарно. Кредитная организация считает также, что суду необходимо обратить взыскание на заложенное имущество и установить его начальную продажную стоимость в соответствии с цифрами, установленными договорами об ипотеке.

Стоит отметить, что в этом году стало известно об отказе пермского НПО «Аэро­сфера» от строительства в краевом центре крытого баскетбольного комплекса стоимостью 150 млн руб. Причиной отказа назывались высокие процентные ставки банков, приведшие к тому, что проект подорожал в несколько раз.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит говорит, что заложенное имущество будет выставлено на торги по решению суда с определением судом его начальной стоимости только в случае, если до этого момента должник либо поручитель не погасят долг в полном объеме. «Банк может сразу в иске просить суд обратить взыскание на залог, но должник и поручитель, погасив долг, могут в любой момент прекратить процедуру торгов. Если на торгах заложенное имущество будет продано по цене выше, чем размер долга, то разница будет передана должнику»,— пояснил эксперт.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар отмечает, что на залоговое имущество может быть обращено взыскание при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в течение 12 месяцев, даже при условии, что каждая просрочка незначительна. «Таким образом, если заемщик перестал исполнять обязательства по кредитному договору с февраля 2025 года, банк действительно имеет право потребовать реализации заложенного имущества,— уточняет эксперт.— При этом должник не теряет возможность остановить реализацию предмета залога, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено, до того момента, пока эта реализация не состоится». Если суд откажет в иске об обращении взыскания ввиду незначительности нарушения, это не повлечет прекращения залога и не будет являться препятствием для предъявления нового аналогичного требования при возникновении оснований.

Анастасия Леонтьева, Дмитрий Астахов