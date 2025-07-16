В Черноземье 17 июля будет облачно с прояснениями, до +31°С

В четверг, 17 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность с прояснениями. Температура будет варьироваться от +17°C до +31°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется облачность и небольшие дожди. Ночью — +18°C, днем воздух прогреется до +31°C.

В Воронеже в течение суток облачно с прояснениями. Ночью — +19°C, днем температура поднимется до +31°C.

В Курске ожидаются небольшие осадки: от 18 °C ночью до +27°C днем.

В Липецке ночью небольшой дождь — +17°C. Днем осадков не ожидается, температура — +28°C.

В Орле в течение суток кратковременные дожди. Ночью — +17°C, днем — +28°C.

В Тамбове ночью облачно и без осадков, до +19°С. Днем — небольшой дождь и +28°С.

Анна Швечикова