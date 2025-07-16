Путин назвал хитрюгой работника, попросившего изменить программу «Молодая семья»

Во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината Владимир Путин назвал «хитрюгой» молодого сотрудника предприятия, который предложил изменить условия программы «Молодая семья».

Мужчина попросил разрешить выдавать льготную субсидию на ипотеку молодым парам «авансом», до рождения детей, при этом обязательным условием должна быть их готовность завести ребенка в ближайшие 2–4 года. «Хитрюга», – отреагировал президент, улыбнувшись.

Президент отметил, что в России действует широкий комплекс мер поддержки семей с детьми — начиная с периода беременности и вплоть до 17-летнего возраста ребёнка. «Ребенок появится — тогда и государство подставит плечо», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что рождение детей — главное счастье и смысл жизни, а современные россиянки обычно рожают первого ребёнка в 28–29 лет, после чего сложно найти силы и время для второго или третьего.

Путин также признал, что действующие меры поддержки рождаемости в стране пока недостаточны и выразил готовность продлить программу «Молодая семья», которая позволяет молодым семьям получить субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки.