В Аксайском районе построят школу на 400 мест за 860 млн рублей
В станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области на строительство модульной школы на 400 мест выделили 859,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств областного бюджета и бюджета Аксайского района: 800 млн руб. — из регионального бюджета, а 59,3 млн руб. — из районного.
Площадь модульной школы составит более 3,3 тыс. кв. м. В учебном учреждении расположатся более 70 разнофункциональных помещений. Среди них 16 стандартных учебных классов, а также специализированные кабинеты информатики и английского языка, универсальный зал площадью 278 кв. м, медицинский блок с процедурным и прививочным кабинетами, столовая с кухней и помещениями для персонала и прочее.