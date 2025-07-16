В Аксайском районе построят школу на 400 мест за 860 млн рублей

В станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области на строительство модульной школы на 400 мест выделили 859,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств областного бюджета и бюджета Аксайского района: 800 млн руб. — из регионального бюджета, а 59,3 млн руб. — из районного.

Площадь модульной школы составит более 3,3 тыс. кв. м. В учебном учреждении расположатся более 70 разнофункциональных помещений. Среди них 16 стандартных учебных классов, а также специализированные кабинеты информатики и английского языка, универсальный зал площадью 278 кв. м, медицинский блок с процедурным и прививочным кабинетами, столовая с кухней и помещениями для персонала и прочее.

Наталья Белоштейн