Полиция взялась за лаборантов

За полгода в Нижегородской области раскрыто более тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в составе организованных групп. К первым шести месяцам прошлого года показатель увеличился на 10,6%, а число выявленных преступлений выросло на треть. По данным полиции, в числе фигурантов две этнические банды, три десятка иностранцев и семь преступных групп, которым вменили в общей сложности 315 эпизодов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С ужесточением миграционной политики ситуация меняется в лучшую сторону, а граждане стали чаще сообщать о преступлениях, отметил полковник Дмитрий Филатов.

В первом полугодии число раскрытых наркопреступлений в Нижегородской области выросло на треть

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в первом полугодии в регионе выросло к январю — июню 2024 года на треть, до 2,4 тыс., подсчитал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков нижегородского ГУ МВД Дмитрий Филатов. Подавляющая часть — более 2 тыс. — из них относится к категории тяжких и особо тяжких, отметил полковник полиции на пресс-конференции 16 июля. Он отметил снижение на 44,4 числа наркопритонов, при этом случаев легализации средств от продажи наркотиков выявили на четверть больше. «Ежедневно в Нижегородской области полиция выявляет 13 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»,— обобщил офицер.

Раскрываемость преступлений, по словам господина Филатова, также выросла на 16,4%, до 1,5 тыс. Число учтенных наркоманов по-прежнему превышает 7,1 тыс. человек.

«Это достаточно неплохой показатель, учитывая, что Нижний Новгород — промышленный город-миллионник. В других регионах ситуация в несколько раз хуже»,— считает полковник Филатов.

Отдельно он отметил рост на 10,6% раскрываемости в сфере организованной преступности: за шесть месяцев цифра перевалила за тысячу. Силовики разоблачили 13 преступных групп из 23 участников, которым вменили две сотни преступных эпизодов. «Расследованы 18 уголовных дел в отношении 26 иностранцев, в том числе двух этнических ОПГ и семи преступных групп, которым в общей сложности вменили в вину три сотни эпизодов. В ночь на 16 июля в одном из округов Нижегородской области полицейские задержали группу цыган по подозрению в сбыте наркотиков, ранее в апреле на трассе М-12 “Восток” задержали гражданина Белоруссии, у которого в машине нашли 20 кг наркотиков, а в феврале — гражданина Судана, имевшего при себе почти 200 г мефедрона. В числе фигурантов — 11 граждан Узбекистана, шесть — Таджикистана, двоих армян и столько же азербайджанцев, а также уроженцев Туркмении и Киргизии»,— рассказал полковник полиции.

По данным полиции, из-за ужесточения миграционной политики количество наркоторговцев среди иностранцев начало снижаться. В основном мигранты распространяют и употребляют метадон — синтетический аналог героина, который считается одним из опаснейших наркотиков: на него приходится 96% всех смертельных случаев после употребления. «С другой стороны, все организаторы наркошопов перекидывают работу на местных жителей»,— добавил полицейский.

При этом случаи задержания владельцев интернет-магазинов в России и Нижегородской области есть, однако уголовные дела в отношении них в основном расследуются ГСУ МВД в Москве. Один и тот же интернет-магазин может работать на территории десятка российских регионов.

Сведения об организаторах собираются по крупицам, однако задержать удается не всех. «Здесь можно провести аналогию с дистанционным мошенничеством: большая часть колл-центров расположены на территориях недружественных стран, и задержать организаторов проблематично»,— добавил полковник.

С начала года в Нижегородской области силовики ликвидировали уже три нарколаборатории и изъяли около 700 кг наркотиков. Для сравнения, за весь 2024 год в регионе закрыли четыре лаборатории.

Как писал «Ъ-Приволжье», 15 июля в региональном управлении ФСБ сообщили о задержании двух нижегородцев, успевших изготовить 7 кг запрещенных веществ. В раскрытии наркопреступлений полиция тесно работает с ФСИН: многие осужденные в следственных изоляторах и колониях не только покупают, но и продают наркотики.

В свою очередь региональное управление СКР работает с несовершеннолетними фигурантами. Некоторые из них осознанно встали на преступный путь. Другим не хватает внимания родителей, которых полиция призвала больше времени уделять детям, чтобы в 17–18 лет избежать перспективы получить 15 лет заключения.

Большой проблемой для региона, по словам представителей МВД, остается распространение наркотиков через тайники-закладки. Силовики просят граждан сообщать о таких случаях вместо того, чтобы выкладывать в интернет видео. Одновременно с этим в полиции отметили большое количество ложных сообщений. Особенно много их приходит от пожилых людей, которые априори считают шумные компании наркопотребителями.

Владимир Зубарев