Ленобласть задала девелоперам высоту

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал введение мер, которые станут стимулом для застройщиков в развитии и благоустройстве территорий региона. По его словам, администрация будет выдавать разрешение возводить высокоэтажные здания (больше 18 этажей) только проектам, соответствующим требованиям по плотности застройки и с площадью комплексного развития не менее 20 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девелоперы уверяют, что сами заинтересованы в комплексном развитии прилегающих к новостройкам территорий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Девелоперы уверяют, что сами заинтересованы в комплексном развитии прилегающих к новостройкам территорий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Высокая этажность будет допускаться только в тех проектах жилого строительства, которые получат специальные архитектурные и планировочные решения без превышения плотности застройки, а также, где создаются объекты комплексного развития территории на площади не менее 20 гектаров и застройщики соинвестируют в строительство дорог и социальной инфраструктуры»,— обозначил губернатор. В качестве примера Александр Дрозденко выделил проект реконструкции Голландской улицы в Янино, проведенный совместно несколькими застройщиками. Улица была расширена до четырех полос, а тротуары благоустроены для нужд жителей новых жилых комплексов.

В пресс-службе администрации региона «Ъ-СПб» уточнили, что высокоэтажными считаются проекты, высота которых превышает 18 этажей. При этом превысить пороговое значение могут только архитектурные доминанты, а не жилые или иные помещения. В иных случаях градостроительная комиссия будет отклонять заявки девелоперов. Строительный блок правительства Ленобласти уже получил поручение и занимается подготовкой необходимых документов. Когда они будут подготовлены, в пресс-службе сказать не смогли, равно как и не привели прочие подробности об этих нормативах.

Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко убеждена, что застройщики из-за конкуренции за покупателей начали самостоятельно благоустраивать придомовые территории. «Все уже давно говорят о комплексном развитии территорий. И эта концепция в том или ином виде реализуется. Конечно, для жителей новых микрорайонов это несомненный плюс, но застройщикам будет еще сложнее заходить в новые проекты»,— отмечает эксперт.

О следовании за запросами покупателей говорит и руководитель направления предпроектной подготовки инвестиционно-девелоперских проектов Управления архитектурной концепции ГК «А101» Елизавета Гречухина: «Девелоперы сами заинтересованы в максимальном насыщении своих районов социальной и коммерческой инфраструктурой, объектами благоустройства, культурными и спортивными пространствами. Мы понимаем, что клиенты сегодня приобретают не только и не столько квадратные метры, сколько место жительства в благоустроенном районе, в котором есть продвинутые школы, общественные пространства, достаточное количество рабочих мест и возможности для удаленной работы и так далее. На эти цели уходит значительный процент от затрат на создание жилых районов, но это необходимые инвестиции».

При этом директор по девелопменту Asterus Виктор Лычиц отмечает, что за последний год стоимость создания благоустроенных пространств в России существенно выросла. В массовом сегменте (без инженерных систем) она в среднем достигла 12 тыс. рублей за кв. м против 10 тыс. годом ранее. В комфорт-классе Санкт-Петербурга — рост с 8,5 до 10,2 тыс. рублей за кв. м. Подъем обусловлен несколькими факторами: удорожанием импортных материалов, увеличением зарплат в ландшафтной отрасли и переходом от «плитки — газона» к многофункциональным сценариям использования двора.

Господин Лычиц отмечает, что в Северной столице с 2024 года действует программа «Петербургские дворы» с бюджетом более 1,5 млрд рублей и обязательством благоустройства 500 территорий. Введены новые нормативы: запрет на автомобилизацию дворов (для участков более 1 га), увеличение коэффициента озеленения, обязательные системы ливневого водоотвода и конкурсный отбор дизайн-проектов. Все это стимулирует развитие таких форматов, как сады на стилобатах, биоплато и открытые коворкинги.

«В 2026 году ожидается дальнейшее удорожание благоустройства: в массовом сегменте — до 13–14 тыс. рублей за кв. м»,— прогнозирует он.

Андрей Кащавцев