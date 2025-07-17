Город вступит в борьбу с клещами

В петербургское Законодательное собрание внесли законопроект о расширении полномочий Смольного для борьбы с клещами. Пока зеленые зоны, где требуется обработка от этих паукообразных, определяют районные администрации. Система уже неэффективна, считают парламентарии. Они предлагают наделить этой возможностью еще и город: так получится обработать больше парков и избежать стремительного роста числа укушенных, который наблюдается сегодня. Инициатива ожидаемо нашла позитивный отклик у районов, где не всегда хватает бюджета на очищение всех зеленых зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге с начала 2025 года к медикам за помощью после укусов клещей обратились 11 тысяч человек

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Петербурге с начала 2025 года к медикам за помощью после укусов клещей обратились 11 тысяч человек

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Законопроект поступил в ЗакС 16 июля. Его подготовили единороссы Андрей Рябоконь, Александр Малькевич, Всеволод Беликов, Вера Сергеева, Михаил Барышников и справоросс Андрей Алескеров. Они предлагают добавить в городской закон об основах организации охраны здоровья граждан новый пункт — проведение противоклещевых мероприятий. Какие именно мероприятия предлагают проводить Смольному, в документе не уточняется. Интересно, что в настоящий момент закон Санкт-Петербурга и вовсе не упоминает борьбу с клещами.

Авторы проекта планируют, что Смольный будет ежегодно утверждать городской план по акарицидной обработке. В перечень зеленых территорий будут обязательно включаться все парки общего пользования. Отдельно депутаты хотят предложить городу более эффективно информировать население о пользе прививок от клещевого энцефалита.

В городе на Неве с начала 2025 года к медикам за помощью после укусов клещей обратились 11 тыс. человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в 2024-м. При этом количество пострадавших детей выросло на 16%. Из всех обратившихся в медучреждения 15% подцепили клеща именно в Петербурге. Большинство (65%) — на территории Ленобласти или в районах на границе с ней. Тем не менее, уточнили в ведомстве, люди стали чаще прививаться от клещевого энцефалита и боррелиоза перед началом летнего сезона. В городе план перевыполнен, привито около 70 тыс. человек, а заболеваемость в этом году уменьшилась на 8%. Инициаторы законопроекта добавляют, что количество обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей неуклонно растет: 14 тыс. человек в 2021 году, 18 тыс. — в 2022-м и 20,5 тыс. — в 2023-м.

Как рассказал в своем телеграм-канале депутат Андрей Рябоконь, проблема распространения клещей из-за отсутствия должной работы обсуждалась неоднократно на комиссии по экологии. «Об актуальности проблемы говорит рост случаев присасывания клещей на 50% за последние три года. Выслушав все причастные к борьбе с клещами инстанции, мне стало ясно, что клещам в нашем городе действительно есть где разгуляться. Находящиеся в ведении городских властей зеленые зоны в пяти районах города в этом году не обрабатывались от клещей (да и от комаров тоже), денег на это в городском бюджете заложено не было»,— поясняет господин Рябоконь.

По мнению парламентариев, проблема заключается в распределении средств на акарицидную обработку. Деньги выделяются на основании данных о том, где клещи присасывались годом ранее. Таким образом, до Роспотребнадзора доходит лишь малая часть информации, потому что некоторые пострадавшие к врачам не обращаются, а еще есть люди, которые не в курсе, где именно их укусил клещ, поэтому назвать эти места медикам они не могут.

Как пояснили «Ъ-СПб» в комиссии по экологии ЗакСа, сейчас ответственность за борьбу с клещами несут администрации районов, следовательно, и деньги на обработку распределяют они же по своему району.

Несмотря на то что формулировка в документе, внесенном в ЗакС, очень лаконична, ее главная функция — наделить соответствующими полномочиями еще и Смольный, уточняют парламентарии. То есть эти обязанности у районов не заберут полностью. Если у администрации Петербурга появятся полномочия для борьбы с клещами, то на эти цели может быть расширен бюджет — а следовательно, будет больше обработок.

На какое именно ведомство ляжет такая ответственность, пока неясно, однако логичнее всего, если этим займется комитет по благоустройству, полагает Андрей Рябоконь. Тогда у комблага будет возможность самостоятельно обрабатывать территории, до которых у районов не дойдут руки в этом году.

«Главная проблема в том, что от клещей обрабатываются не все зеленые зоны города. Например, в парках, где клещей точно много, обработка проходит местами. По данным Роспотребнадзора, рост количества укусов серьезный. Мы считаем, что причина, возможно, и с этим связана. Действующая система борьбы нуждается в повышении эффективности. И районы с удовольствием поделят эти полномочия с городом, но пока порядок другой»,— заключил депутат.

Администрации районов города инициативу в разговорах с парламентариями поддержали. Какие последуют после принятия законопроекта затраты из городского бюджета, пока неизвестно.

Полина Пучкова