В Волгограде в люке нашли тела двух рабочих, возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда возбудил уголовное дело по факту гибели работников ресурсоснабжающей организации в областном центре (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Погибли два слесаря аварийно-восстановительных бригад. Их тела нашли сегодня, 16 июля, в канализационном люке на ул. Льговской Волгограда. Речь идет о работниках ООО «Концессия водоснабжения». Следствие отмечает, что они погибли во время проведения аварийных работ по устранению засора в канализации. Вероятно, работники отравились токсичными газами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов