Пашинян похвастался богатым словарным запасом после колонии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оппоненты заранее обречены на провал в попытках соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре своей политической деятельности он успел побывать в местах лишения свободы и к тому же живо интересуется фольклором.

«Что такое оскорбление? Это отсутствие аргументов. Когда в адрес премьер-министра звучат последние оскорбления, то, по мнению оскорбляющих, он не руководитель страны, а когда он от них защищается — уже руководитель. Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике», — сказал господин Пашинян на пресс-конференции в Ереване (цитата по «РИА Новости»).

Армянский премьер напомнил, что долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и интересуется филологией и фольклором. По его мнению, те, кто считает себя мастерами слова, могут оказаться в невыгодном положении.

Никол Пашинян был одним из организаторов акций протеста после президентских выборов в Армении в 2008 году. В столкновениях погибли 10 человек, примерно 200 были ранены. Господин Пашинян скрывался и сдался властям летом 2009 года. В январе 2010 года был приговорен к семи годам лишения свободы. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.