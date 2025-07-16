«Технопарк Санкт-Петербурга» подвел итоги деятельности за первое полугодие 2025-го

«Технопарк Санкт-Петербурга» подвел итоги работы за первую половину 2025 года. Около 930 млн руб. было привлечено в проекты предприятий через Агентство по технологическому развитию (530 млн руб.) и Центр поддержки инжиниринга и инноваций (400 млн руб.), сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Помощь государства получили компании из области беспилотных технологий, судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения. Их проекты направлены на выполнение НИОКР [Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,— прим. ред] с дальнейшей организацией серийного производства критических комплектующих»,— рассказал господин Поляков.

В проекты резидентов «Технопарка Санкт-Петербурга», работающих в сфере робототехники, медтехники и индустриального ПО, было привлечено более 10 млн руб. частных инвестиций. Число резидентов НПЦ БАС (Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем,— прим. ред) выросло до 68. Ранее «Ъ-СПб» писал, что на создание Центра было направлено около 3 млрд руб.

Дарья Астанина