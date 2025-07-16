Кунгурская птицефабрика потратит на второй этап модернизации свыше 600 млн рублей

16 июля АО «Птицефабрика «Комсомольская» приступило к комплексной модернизации четырех корпусов: трех для содержания промышленного стада и одного — для выращивания ремонтного молодняка. Как сообщает пресс-служба компании, основные работы завершат к концу 2025 года. Птичники будут рассчитаны на 360 тыс. птицемест кур-несушек. Объем инвестиций в проект превысит 600 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее птицефабрика уже ввела в эксплуатацию два обновленных корпуса для содержания промышленного стада. Они рассчитаны на 212 тыс. несушек и заменили восемь птичников, построенные еще в 60-х годах прошлого века. В рамках стратегии развития предприятия также проводится цифровизация производства. Планируется внедрить систему диспетчеризации, которая позволит в режиме реального времени контролировать состояние птицы и оперативно реагировать на возможные отклонения в параметрах ее содержания.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе, входит в холдинг «Таврос». Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка компании за 2024 год выросла на 19,5% — с 4,5 млрд до 5,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 134% и составила 3 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее. Предприятие полного цикла включает в себя цеха выращивания молодняка и содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яиц.