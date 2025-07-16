«Моторинвест»: гибриды Voyah тестируются для работы в качестве такси

Автомобили Evolute и Voyah соответствуют требованиям нового закона о локализации машин для таксомоторных парков, заявил глава «Моторинвеста» Андрей Резников в интервью «Ъ». Окончательная ясность появится после публикации перечня Минпромторга, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Моторинвеста» Андрей Резников

Фото: пресс служба «Моторинвест» Генеральный директор «Моторинвеста» Андрей Резников

Фото: пресс служба «Моторинвест»

В настоящее время Voyah проходит тестирование. Господин Резников рассчитывает, что уже в третьем квартале модель Voyah Dream может появиться в сегменте «круиз». Компания также готовит к выходу на рынок такси модели Voyah Passion и Voyah Free.

«В целом на рынке нет локализованных машин в сегментах "бизнес", "элит" и "круиз". Наши автомобили могли бы соответствовать всем требованиям»,— сказал господин Резников. Он подчеркнул, что Voyah является премиальным брендом, в отличие от некоторых китайских марок, позиционирующих себя как премиум только на российском рынке.

Подробнее об этом — в интервью Андрея Резникова, которое выйдет на сайте и в газете 17 июля.