«Моторинвест» планирует выпустить несколько новинок до конца года

Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников рассказал в интервью «Ъ», что компания до конца года может представить несколько новых моделей электромобилей и гибридов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников

Фото: ООО «Моторинвест» Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников

Фото: ООО «Моторинвест»

«Мы планируем привезти две-три новые модели до конца года, если не будет замедления процессов, связанных с сертификацией и получением одобрения типа транспортного средства»,— сказал он.

Господин Резников уточнил, что речь идет о новых моделях марок Evolute и Voyah. «Мы хотели бы продать 5 тыс. и более гибридов Voyah, сохранив первое место в сегменте NEV (автомобили на новых источниках энерги.— "Ъ"). План по бренду Evolute – около 3 тыс. штук»,— добавил он.

Господин Резников также рассказал, что во втором полугодии компания импортирует бензиновые Dongfeng Huge и Dongfeng Mage, уже получившие сертификацию. Однако «Моторинвест» не делает ставку на ДВС, считая этот сегмент переполненным при наличии 4–5 рыночных лидеров.

Подробнее об этом — в интервью Андрея Резникова, которое выйдет в газете и на сайте 17 июля.